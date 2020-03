SOR zamknięty. Pacjenci, lekarze, pielęgniarze na kwarantannie. Wykryto koronawirusa

Miał kontakt z trzema lekarzami i 50 pacjentami

Do czasu wyjaśnienia sytuacji nie będą realizowane przyjęcia pacjentów - ani planowane ani nagłe - do oddziału chorób wewnętrznych. Chorzy powinni kierować się do Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

- Dzisiaj cały personel zostanie poddany badaniom w kierunku obecności koronawirusa. Jeżeli te testy wypadną negatywnie, to jutro będziemy mogli podjąć normalną pracę, w sensie przyjścia do pracy. Natomiast czekamy jeszcze na informację, kiedy pacjenci byliby przebadani. Gdyby przeszli testy i byłyby one ujemne, wtedy będziemy mogli ich stopniowo uwalniać do domu. Na razie nie mogą być wypisani - powiedziała Cegłowska.