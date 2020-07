Koronawirus w przedszkolu. "Rodzice nie chcieli przebadać dzieci, bo jadą na urlop"

Po wykryciu koronawirusa w jednym z przedszkoli w Mikołowie, nie wszyscy rodzice chcieli zgodzić się, by przebadać ich dzieci. Burmistrz: - Nie chcieli się zgodzić na badania w obawie przed utratą możliwości wyjechania na właśnie zaplanowany urlop. Ostatecznie jednak wszystkie dzieci zostaną przebadane, a przedszkole zostało zamknięte do czasu otrzymania wyników testów.

Post miał być ostrzeżeniem przed "widocznym wszędzie dość dużym rozprężeniem" oraz zachęceniem do przestrzegania zaleceń epidemicznych. "Ilość zakażeń stale rośnie, do czego wszyscy zaczynamy się przyzwyczajać i lekceważyć zagrożenie" - napisał burmistrz Mikołowa.

Dodaje, że sanepid kazał zamknąć i odkazić przedszkole. Ale włodarze placówki i miasta nie wiedzieli, co robić dalej. - Czy po dezynfekcji mogą wrócić wszyscy? Kto może wrócić? To dyrektor przedszkola wyprosiła i namówiła sanepid, by objąć badaniami wszystkich. Niektóre dzieci mają w tym przedszkolu rodzeństwo, które chodzi do naszych innych placówek. Powstał chaos, kogo mamy do tego przedszkola potem znów wpuścić - mówi burmistrz.