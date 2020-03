Wyszła z praniem na strych. Naoczny świadek wezwał policję

Informacje o osobach objętych kwarantanną, które nie stosują się do zaleceń, przekazywane są Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Jest to organ, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć grzywnę nawet do 30 tys. zł. Osoba niestosująca się do zaleceń może również ponieść konsekwencje związane z popełnionym wykroczeniem z art. 116 kw, czyli nieprzestrzegania nakazów lub zakazów o zapobieganiu chorobom, za które grozi kara grzywny. Jeśli z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie, zgodnie z art. 161 kk, za narażenie człowieka na zakażenie, odpowie ona za popełnione przestępstwo, za które grozi kara do roku więzienia.