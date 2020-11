"Poszedłem na studia lekarskie z powołania. Mój przyszły zawód nie pozwala bać się epidemii"

Dzięki studentom lekarze będą mogli "odchorować covid"

- Poszedłem na te studia z powołania, nie dlatego żeby być po prostu lekarzem - mówi Dorian Piasecki, student III roku kierunku lekarskiego w WST. - Uważam, że powinnością każdego studenta jest w tych ciężkich czasach pandemii wspomagać służbę zdrowia, na ile to możliwe. Myślę, że taka bezinteresowna pomoc, nawet niewielka, może w jakimś stopniu odciążyć służbę zdrowia. Mój przyszły zawód nie pozwala bać się epidemii. Zawód lekarza jest po to, żeby służyć ludziom, nie zważając na to, że jest to niebezpieczne czy zagraża naszemu życiu - dodaje Dorian.