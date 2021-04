W kolejce przed szpitalem stało 17 karetek. "Mimo rezerwacji, nie ma miejsc dla pacjentów"

Pierwsze nagranie, obrazujące kolejkę kilkunastu karetek do szpitala w Zabrzu otrzymaliśmy w środę po północy.

Kolejka karetek do szpitala w Zabrzu TVN24

Ratownicy, którzy również nie chcieli ujawnić swoich personaliów powiedzieli dziennikarce TVN24: - Od godziny 23 nie został przyjęty żaden pacjent. Dziewiąta karetka ma pacjenta od osiemnastej, byli w Myszkowie, ale skierowali ich do Zabrza, bo tam nie było już miejsc.

Jak stwierdzili, czekali od godziny 21 we wtorek i byli przekonani, że do rana nie oddadzą pacjenta do szpitala. - W środku czeka jeden lekarz rezydent i dwie pielęgniarki. Podobno w tej kolejce jest karetka ze zmarłym pacjentem. Masakra. Karetki stoją i nie ma miejsc dla pacjentów, mimo że mają rezerwację.