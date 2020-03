Dwaj grali w tenisa, trzeci stał na czatach. "Sport to nic złego, a koledzy tylko sprzątają"

Mężczyzna wbiegł do namiotu, w którym są korty do tenisa z krzykiem: siadajcie, przyjechała policja. W środku byli dwaj mężczyźni w strojach sportowych, a obok nich leżały rakiety do tenisa. Zostali pouczeni. - Nie powinni wychodzić z domu po to, by grać w tenisa, a na pewno nie we trzech - wyjaśnia policjantka.