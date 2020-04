20 pacjentów i 25 medyków z wynikiem pozytywnym. Szpital zamyka izbę przyjęć

- W nocy otrzymaliśmy wyniki badań na koronawirusa 45 osób - wszystkie pozytywne. Chodzi o 20 pacjentów i 25 osób z personelu szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Pacjenci są rozwożeni do szpitali zakaźnych w Tychach i Raciborzu. Personel ma zdecydować, czy będzie odbywał kwarantannę w domach, czy w przygotowywanym dla nich lokalu w Rydułtowach - mówi starosta wodzisławski.

Pobrano do badań 71 wymazów.

- powiedział nam starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła.

Drugi raz trafił do szpitala zakaźnego

- Pacjent, u którego pierwszego wykryto obecność wirusa, nie trafił do szpitala w Wodzisławiu wprost ze szpitala w Raciborzu. W związku z przekształceniem raciborskiego szpitala w szpital jednoimienny, pacjent ten został z tamtego szpitala wypisany. Po kilku dniach w stanie zagrożenia życia – bez objawów koronawirusa – został przewieziony na oddział chirurgii szpitala w Wodzisławiu - wyjaśnił rzecznik Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim Wojciech Raczkowski.

Po zaobserwowaniu objawów, które mogły świadczyć o zakażeniu koronawirusem, pacjent ten został poddany kwarantannie i diagnostyce pod kątem infekcji COVID-19. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku został przewieziony do szpitala zakaźnego w Raciborzu, z którego kilka tygodni wcześniej go wypisano. Był to pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na koronawirusa w powiecie wodzisławskim.