Posprzątali stodołę i pijani pojechali wyrzucić śmieci do lasu. Policja: złamali zakaz przemieszczenia się

Mieszkańcy wsi złamali rozporządzenie w związku z epidemią: spotkali się we trzech i pojechali do lasu. Ale złamali też inne, obowiązujące od dawna prawo: wszyscy, włącznie z kierowcą byli pijani i wyrzucili w lesie śmieci.

Samochodem podróżowało trzech mężczyzn. - W rozmowie z policjantami kierowca przyznał, że to on wyrzucił śmieci i zobowiązał się do ich posprzątania. To jednak nie uchroni go przed grzywną za wykroczenie - relacjonuje policja w Wodzisławiu Śląskim.