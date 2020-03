W szpitalu zmarł 83-latek. 10 dni temu odwiedzili go w domu goście z Holandii

"Z wielkim żalem informuję o śmierci 83-letniego mieszkańca naszego województwa, który zmarł prawdopodobnie z powodu komplikacji wywołanych zakażeniem koronawirusem. Z ustaleń inspektorów sanitarnych wynika, że mężczyznę jakiś czas temu odwiedziły osoby z Holandii. Gdy pojawiły się niepokojące objawy, mężczyzna trafił do szpitala zakaźnego w Tychach. Niestety, pacjent zmarł. Wszystkie osoby z otoczenia mężczyzny są objęte kwarantanną przez służby sanitarne. Rodzinie zmarłego mieszkańca Wojewoda Śląski składa wyrazy głębokiego współczucia" - poinformowala Kucharzewska w mediach społecznościowych.

Stan pacjenta od początku był trudny

Po godzinie 13 o śmierci 83-latka poinformowali na specjalnym briefingu lekarze z tyskiego szpitala. - Był na własnym oddechu i otrzymywał leki. Niestety po kilku godzinach stan się pogorszył i pacjent zmarł - mówił Jarosław Madowicz, dyrektor do spraw medycznych.

Dopytywana przez dziennikarzy, kiedy pacjent miał kontakt z osobami z Holandii, odpowiedziała, że "około 10 dni temu". - Okres wylęgania choroby to najcześciej 6-7 dni, ale zdarzają się sytuacje, kiedy ten czas wydłuża się nawet do trzech tygodni. Objawy, jakie pacjent miał, to duszność i gorączka, cechy zapalenia płuc, które zostało potwierdzone badaniem radiologicznym - wyjaśniła.