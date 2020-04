Wielkanoc na drogach, w wypadkach zginęło 17 osób. "Ruch był bardzo mały, ale nie zamarł całkowicie"

Od Wielkiego Piątku do poniedziałku wielkanocnego policja zatrzymała 862 pijanych kierowców. Prawie o połowę mniej niż w zeszłym roku. Było też dużo mniej wypadków i tragedii na drodze. Zginęło 17 osób.

Policja podsumowała Wielkanoc 2020 na drodze i porównała go z zeszłym rokiem. Jak zawsze, liczyła zdarzenia od piątku, bo wtedy zazwyczaj Polacy wyjeżdżają na święta, do poniedziałku - kiedy wracają.

- W tym roku doszło do 118 wypadków, w których było 128 osób rannych i 17 ofiar śmiertelnych - mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

- Ruch nie zamarł w tym roku, ale był bardzo mały, co oznacza, że ludzie w sposób odpowiedzialny podeszli do obostrzeń wynikających ze stanu epidemii - komentuje Kobryś.

Na śląskich drogach zginęli sami motocykliści

W tym samym okresie w województwie śląskim (od wielkanocnego piątku do poniedziałku) w 2020 roku doszło do 13 wypadków drogowych. W zeszłym roku - do 20.