SOR zamknięty. U pacjenta wykryto koronawirusa, 100 osób na kwarantannie. Są wyniki części z nich

Miał kontakt z trzema lekarzami i 50 pacjentami

Około 30-letni mężczyzna zgłosił się do szpitala w miniony weekend z problemami kardiologicznymi i w tym kierunku był z początku leczony. Przeszedł przez SOR i przyjęto go na oddział chorób wewnętrznych, połączony organizacyjnie z oddziałem diabetologii na dziewiątym piętrze szpitala górniczego. Dopiero w środę RTG płuc ujawnił zmiany, które wskazywały zakażenie koronawirusem. Test potwierdził te przypuszczenia.

Do czasu wyjaśnienia sytuacji szpital nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych - ani planowanych, ani nagłych. Chorzy powinni kierować się do Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. W całym szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin.

Cały personel został poddany badaniom w kierunku obecności koronawirusa. - Jeżeli te testy wypadną negatywnie, to jutro będziemy mogli podjąć normalną pracę, w sensie przyjścia do pracy. Natomiast czekamy jeszcze na informację, kiedy pacjenci byliby przebadani. Gdyby przeszli testy i byłyby one ujemne, wtedy będziemy mogli ich stopniowo uwalniać do domu. Na razie nie mogą być wypisani - mówiła wczoraj Cegłowska.