Zakażony mężczyzna uciekł z karetki i wezwał taksówkę. Taksówkarz zawiózł go na policję

49-letni obywatel Czech z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa uciekł z karetki przed szpitalem w Tychach i zamówił taksówkę do Katowic. Ale taksówkarz, zaniepokojony zachowaniem pasażera, zawiózł go do komendy policji. Za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego 49-latek został aresztowany.

Pierwszy na listę trafił taksówkarz z Tychów, który miał zawieźć mężczyznę do Katowic i ostatecznie odstawił go na policję.

Komisariat, druga ucieczka, druga karetka i areszt

Mężczyzna zamówił taksówkę do Katowic. Jednak z uwagi na "nerwowe zachowanie i trudności z porozumiewaniem się", taksówkarz zawiózł go do komendy policji. Pasażer wysiadł i znowu zaczął uciekać. Zawiadomieni o tym policjanci "z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wydawali polecenia, do których mężczyzna się stosował".