Po kolacji zaczęło się dziać "coś potwornego". 80. urodziny obchodziła już w szpitalu, wyzdrowiała z COVID-19

Zaczęło się od kolacji. Pani Barbara czuła się doskonale, jeździła samochodem, a po tej kolacji temperatura skoczyła jej do 40 stopni. W szpitalu spędziła trzy tygodnie i tam świętowała 80. urodziny. - Nie mogłam czytać, co mi się nie zdarza. Marzyłam o tym, żeby zamknąć oczy i spokojnie drzemać - opowiada, jak wychodziła z COVID-19.

Objawy mogły wskazywać na zatrucie pokarmowe lub grypę jelitową. Straciła apetyt. Temperatura skoczyła jej do 40 stopni. Potem doszły do tego, jak opisuje "Dziennik Zachodni", ból gardła i uszu.

Majaczyła, nie mogła złapać oddechu

Akurat był w Warszawie, daleko od mamy. Podzwonił do rodzeństwa. Jego siostra z Tychów przewiozła ich mamę do tyskiego szpitala zakaźnego. Pani Barbara była jedną z pierwszych pacjentek tej placówki.

- Dlatego zaopiekowano się nią bardzo intensywnie - mówi pan Krzysztof. Miała tomografię, podano jej leki na malarię i antybiotyk. - To była walka o życie. Mama miała sepsę, wybroczyny - dodaje.

W szpitalu pani Barbara spędziła dzień 80. urodzin. - Nie byłam w stanie czytać, co mi się nie zdarza. Marzyłam o tym, żeby zamknąć oczy i spokojnie drzemać - opowiada.

Znowu czyta i słucha muzyki

Po trzech tygodniach, 10 kwietnia wróciła do domu. Znowu robi to co lubi: czyta, słucha muzyki. Chce robić pięć tysięcy kroków dziennie. Na razie daje radę cztery tysiące.