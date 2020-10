Włączone kamerki, krótsze lekcje. Przeszli na naukę zdalną. "W zasadzie przygotowywaliśmy się do tego od wakacji"

Tym, którzy potrzebują wypożyczą komputery i tablety

Włączone kamerki, skrócone lekcje

Teraz nauka zdalna ma odbywać się na innych warunkach niż wiosną. Wszystko dlatego, że po poprzednim semestrze nauki online szkoła przeprowadziła rozmowy z nauczycielami i rodzicami. - Zmodyfikowaliśmy nasze procedury - przyznaje dyrektor. Teraz uczniowie w trakcie lekcji muszą mieć włączone kamerki. Mogą wyłączyć je jedynie, gdy zezwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia. Poza tym lekcje odbywają się w "formie synchronicznej", a to oznacza, że uczniowie nie mogą samodzielnie uczyć się zdalnie, a w trakcie rozmów "oko w oko" z nauczycielem. Poza tym zajęcia zostały skrócone z 45 do 30 minut. - Pozostały czas przeznaczamy na łączenie się, luźną rozmowę, krótkie konsultacje i przerwę fizyczną, bo siedem godzin przed komputerem potrafi zmęczyć nawet dorosłego, a co dopiero dziecko - zaznacza dyrektor. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL NA TEMAT KORONAWIRUSA Huk przyznaje, że wyzwaniem są zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Każdy z takich uczniów posiada nauczyciela wspierającego i ci pozostają ze sobą w stałym kontakcie. - Dzisiaj najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich. Najpierw zdrowie, a potem edukacja. Staramy się to wszystko jakoś połączyć - podkreśla dyrektor. I przyznaje, że prawdopodobnie osiągnięcia uczniów nie będą takie, jakie byłyby w trakcie nauki tradycyjnej. - Jednak musimy starać się żeby wypłaszczyć transmisję wirusa - kwituje.