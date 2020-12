"Możliwe, że tata by żył". 11 szpitali odmówiło przyjęcia 72-latka. Lekarka: wymagał respiratora

- Pacjent był w ciężkim stanie, który pogarszał się z godziny na godzinę. Miał ciężką niewydolność oddechową. Wymagał zastosowania respiratora. Nie ma pewności stuprocentowej, że to by mu pomogło, ale byłaby szansa - mówi lekarka ze szpitala, w którym zmarł 72-latek.

Radna z Tarnowskich Gór Monika Oleś na sesji powiatu tarnogórskiego wspomniała o śmierci swojego 72-letniego ojca. Dramat zaczął się 27 października. Wtedy rodzina pierwszy raz wzywała karetkę do 72-latka. - Gdyby wtedy tata trafił do szpitala, może inaczej by się wszystko potoczyło. Możliwe, że tata by żył - mówi pani Monika.