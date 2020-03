"Wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ciągu ostatnich trzech tygodni, powinni skontaktować się z sanepidem"

Wójt gminy Świerklaniec (województwo śląskie) w mediach społecznościowych poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Samorządowiec przyznał, że nie wie, jak w jego przypadku doszło do zakażenia. Dlatego apeluje, by wszyscy ci, którzy mieli z nim kontakt w ciągu ostatnich trzech tygodni, zgłaszali się do sanepidu w Bytomiu.

Marek Cyl, wójt gminy Świerklaniec (położonej w pobliżu Bytomia i Tarnowskich Gór), o tym, że jest zakażony koronawirusem, poinformował na Facebooku. "Wychodzi na to, że koronawirus to podstępna i przebiegła bestia, która tylko czeka na okazję, by nas dopaść. W moim przypadku to się udało, choć nie potrafię ustalić, jak mogło dojść do zakażenia" - napisał na swoim profilu. I zaapelował: "jeżeli nie musisz wychodzić, zostań w domu".