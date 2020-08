Nauka stacjonarna dwa tygodnie później. Miasto rekomendowało, dyrektorka poprosiła, a sanepid odmówił

"Przez ostatnie dni rozmawialiśmy na ten temat w gronie ekspertów i przygotowaliśmy dla Państwa rekomendacje. O sposobie organizacji zajęć szkolnych decyduje dyrektor placówki oświatowej. Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty, organ prowadzący proponuje rozważyć możliwość przeniesienia rozpoczęcia zajęć stacjonarnych na późniejszy termin np. 14.09.2020 r." - napisał w opublikowanym we wtorek liście do dyrektorów sosnowieckich szkół prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. Takie rozwiązanie ma umożliwić powakacyjną kwarantannę domową i zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Prezydent Sosnowca powołał się na stanowiska polskich naukowców, którzy uważają, że powrót uczniów do szkół od 1 września może zaowocować gwałtownym wzrostem liczby zachorowań. Wśród naukowców przywoływanych przez władze Sosnowca są między innymi eksperci z Instytutu Biologii Doświadczalnej UW, Polskiej Akademii Nauk, a także Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Dyrektor poprosiła, sanepid powiedział "nie"

Prezydent Sosnowca zapewnił, że władze miasta liczą się ze zdaniem dyrektorów poszczególnych szkół, którzy mają najlepsze rozeznanie co do możliwości placówek. Dlatego ostateczną decyzję o tym czy dzieci od 1 września wracają do szkoły, czy jednak będzie to nauka w formie nauczania mieszanego lub zdalnego, zostanie podjęta przez dyrektora i społeczność szkoły. Ostateczną informację o podjętych działaniach i decyzjach sosnowieccy dyrektorzy mają przesłać do Wydziału Edukacji w środę 26 sierpnia. Z rekomendacji postanowiła skorzystać Anna Łakomska-Ciołczyk, dyrektorka szkoły podstawowej numer 45 w Sosnowcu. - Po konsultacji z radą pedagogiczna wystosowałam pismo do urzędu i sanepidu z prośbą o pozwolenie i wyrażenie pozytywnej opinii na to, by stacjonarna nauka od 1 września rozpoczęła się dla klas 1-4, a dla klas 5-8 odbywała się w formie zdalnej - mówi nam Łakomska-Ciołczyk. Taki tryb odbywania zajęć miałby - jak podkreśla dyrektorka - potrwać do 11 września. Później wszystkie klasy miałyby uczyć się stacjonarnie. - Chodziło o to, by dzieci starszych klas, powracające z wakacji, przeszły kwarantannę. Jednak sanepid wydał negatywną opinię i musimy z lekcjami wystartować normalnie - martwi się Łakomska-Ciołczyk. W jej szkole, w której uczy się 830 dzieci, pracuje 73 nauczycieli i 25 osób z obsługi. - Chodziło o zabezpieczenie nas. Jednak sanepid uznał, że nie ma podstaw do wydania pozytywnej opinii - informuje dyrektorka. I dodaje, że odpowiedź od sanepidu na razie dostała ustną, na piśmie ma otrzymać ją w piątek. Dlaczego taka decyzja? Chcieliśmy dowiedzieć się w powiatowej stacji sanepidu w Sosnowcu. Nie udało nam się jednak z nią w środę skontaktować. Pytania wysłaliśmy więc do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Czekamy na odpowiedź.