"Zostaliśmy w sześć osób z jedną pielęgniarką. Siedzimy pomieszani. Wyniki pozytywne z ujemnymi. Szok"

- Tu są starsze osoby, którymi się nikt nie interesuje. Siedzimy na sali pomieszani. Wyniki pozytywne z ujemnymi. Szok, normalnie szok - mówi pan Bogdan, pacjent szpitala w Sosnowcu (Śląskie). Jak tłumaczy, przeszedł już trzy testy na koronawirusa. Wszystkie z wynikiem ujemnym. - Nikt nie chce mnie wypuścić - dodaje. Szpital już odpowiedział na zarzuty pacjenta. Do sprawy odniósł się też prezydent Sosnowca.

"Nikt się nie interesuje"

Pacjent sosnowieckiego szpitala tłumaczy, że przeszedł już trzy testy na obecność koronawirusa. Wszystkie miały wynik ujemny. Mimo to nadal przebywa w kwarantannie. - Nikt nie chce mnie wypuścić - dodaje.

Autor nagrania robi z telefonem w dłoni "obchód" oddziału. Zagląda do pustego pokoju lekarskiego. Tłumaczy, że na oddziale jest tylko jedna pielęgniarka. Później zagląda do sali, gdzie leży kobieta, wymagająca - jak mówi Krogulski - stałej opieki lekarskiej, której nie ma.

Pan Bogdan podsumowuje swoje nagranie prośbą o pomoc. Z jego słów przebija niepewność o to, co będzie dalej.

- Nie wiem, ile czasu potrwa, kiedy jakikolwiek lekarz do nas dotrze. Tu są starsze osoby, którymi się nikt nie interesuje. Siedzimy na sali pomieszani. Wyniki pozytywne z ujemnymi. Szok, normalnie szok - mówi.

Odpowiedź szpitala

Film został zamieszony w sieci w piątek po godzinie 23. Kilkanaście godzin później szpital odpowiedział. We wpisie na Facebooku wskazano, że placówka nie jest szpitalem zakaźnym, przystosowanym do opieki nad zakażonymi koronawirusem. Zwłaszcza kiedy liczba zakażeń jest tak duża jak w piątek - tego dnia województwo śląskie odnotowało aż 130 nowych przypadków.

- Na oddziale, na którym przebywał autor filmu przebywało sześciu pacjentów, w tym dwoje leżących i czworo chodzących. Opiekę nad nimi sprawowała pielęgniarka będąca na oddziale plus dwie pielęgniarki "dochodzące" spoza oddziału, każdorazowo w środkach ochrony indywidualnej oraz lekarka. Zaznaczamy, że była to opieka zagwarantowana w ramach nocnego dyżuru, gdy większość pacjentów po prostu śpi. Personel opiekujący się pacjentami jest ograniczony do minimum w związku z zaistniałą sytuacją.