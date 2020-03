Studenci polecają się do opieki nad dziećmi. Chcą pomóc pracownikom szpitali

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego chcą odciążyć pracowników szpitali, oferując im opiekę nad dziećmi. - Z niepokojem obserwujemy to, co dzieje się w innych krajach i chcemy zrobić wszystko, co możemy w obecnej sytuacji - mówi organizatorka akcji.

- Jesteśmy studentkami kierunku lekarskiego SUM w Katowicach, stworzyłyśmy grupę mającą na celu pomóc pracownikom szpitali w opiece nad ich dziećmi w tym trudnym okresie. Do grupy dołączają studenci, którzy chcą zostać wolontariuszami, a także pracownicy ochrony zdrowia, którzy chcieliby skorzystać z ich pomocy. Wolontariusze wpisują się do specjalnego arkusza, gdzie określają między innymi wiek dziecka i lokalizację, w której są w stanie pomóc - wyjaśnia studentka Karolina Majewska, organizatorka akcji.

Kilkadziesiąt ofert

W sobotę rano grupa "Studenci Medykom - pomoc w opiece nad dziećmi Śląsk" na facebooku liczyła blisko 400 osób, a arkusz wypełniło prawie 60 wolontariuszy gotowych do opieki nad dziećmi. Zdecydowana większość to kobiety, ale chęć pomocy zadeklarowało też kilku mężczyzn.

Szkoły zamknięte do Wielkanocy

W związku z zagrożeniem koronawirusem zajęcia na uczelniach są obecnie zawieszone. - E-learning powoli rusza, ale mamy czas, a poza tym to wyższa konieczność. Z niepokojem obserwujemy to, co dzieje się w innych krajach i chcemy zrobić wszystko, co możemy w obecnej sytuacji - podsumowała Karolina Majewska.