"Ja tylko na chwilę, do chorej teściowej"

Wizyta u chorej teściowej to było najczęstsze tłumaczenie, jakie słyszeli śląscy policjanci, którzy łapali na gorącym uczynku osoby łamiące kwarantannę. Tylko w Wielkanocną Niedzielę zatrzymali sześć osób, które zamiast przebywać w domu, przechadzały się ulicami.

Jak podkreśliła we wtorek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, nie wszyscy wzięli sobie do serca przepisy i nakazy związane z sytuacją epidemiologiczną, co uderzy ich teraz po kieszeni.