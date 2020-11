W tym domu opieki każdy jest w grupie ryzyka. Połowa pensjonariuszy zakażonych, sześcioro zmarło

"To znaczy, że ten Rybnik to ich nowe miejsce na ziemi"

- Kiedy dyrektor domu pomocy społecznej zaapelował o wsparcie, bo posypała się kadra, ogłosiliśmy na facebooku prośbę, by jeśli mogą, zaangażowali się w pomoc. Zgłosili się w ciągu kilku godzin - opowiada Mazurek. - Oni czują się w pełni obywatelami miasta, więc chcą wziąć cząstkę odpowiedzialności. Potrzebne są ręce do pracy i chęci. Oni mają jedno i drugie. Wiedzą, jaką odpowiedzialność i ryzyko ponoszą. To ich świadoma decyzja. To są młodzi ludzie, jeden pan i dwie panie, mężatka, a druga panna. Przyjechały tu do pracy i do rodzin, tworzą to miasto, więc chcą dla tego miasta pracować. Jesteśmy dumni, bo to znaczy, że ten Rybnik to ich nowe miejsce na Ziemi.