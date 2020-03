Najpierw ojciec, teraz matka i ośmioletnia córka. Rodzina wyzdrowiała z COVID-19

To ośmioletnia dziewczynka, pierwsze dziecko w Polsce z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem i jej matka. W pobranych od nich próbkach nie stwierdzono już obecności SARS-CoV-2.

Pacjentki przebywały w szpitalu prawie trzy tygodnie. To żona i córka mężczyzny, który pierwszy trafił z koronawirusem do cieszyńskiej placówki. Ojciec wyzdrowiał jako pierwszy. Był jednym z pierwszych, który wrócił do zdrowia po COVID-19 w Polsce.