Chciała lecieć do Egiptu, do dzieci. W trakcie odprawy okazało się, że jest zakażona i objęta kwarantanną

Kara: nawet osiem lat więzienia

Prokuratora rejonowa w Tarnowskich Górach wszczęła śledztwo o czyn z art. 165, paragraf 1, punkt 1, to jest o usiłowanie i wprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. - Jednak do oceny jej zachowania trzeba przeprowadzić pełne postępowanie. W tym momencie zostało ono wszczęte i po uzupełnieniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja co do losu tej pani. Przesłuchanie kobiety nastąpi w momencie, kiedy skończy ona izolację - mówi Anna Szymocha-Żak, prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach.