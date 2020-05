Szef rządu po południu przyjechał do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie obradował sztab kryzysowy. Po jego zakończeniu Morawiecki spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej przed gmachem urzędu.

"Sytuacja opanowana"

- Sytuacja na Śląsku jest opanowana, jest pod kontrolą - powiedział premier. Dziękował przy okazji przedstawicielom służb sanitarnych i medycznych z całego kraju, którzy przybywają z pomocą do woj. śląskiego.

- Ale nie ma mowy o izolacji Śląska, czy województwa śląskiego. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Mamy zasadę solidarnościową - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - dodał szef rządu.

Powrót pod ziemię

Morawiecki odniósł się do sytuacji w kopalniach, gdzie koronawirus sparaliżował pracę.

- Od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach, to jest bardzo ważne, ponieważ względy produkcyjne, względy bezpieczeństwa zmuszają do tego, żeby utrzymywać kopanie w ruchu przynajmniej na minimalnym poziomie - mówił.