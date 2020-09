Ma 44 lata, nie chorował. Przez koronawirusa wymagał przeszczepu płuc

Pan Grzegorz pracował w szpitalu zakaźnym. Nie miał kontaktu z pacjentami, zajmował się sterylizacją narzędzi medycznych. Wiek 44 lata, brak chorób współistniejących. Mimo to zachorował na COVID-19 tak poważnie, że wymagał przeszczepu płuc. To pierwszy polski pacjent, któremu przeszczepiono płuca z powodu powikłań po koronawirusie. We wtorek ma opuścić szpital.