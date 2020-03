Pierwsi zakażeni wychodzą ze szpitali, także ludzie po sześćdziesiątce. "Ja też już nikomu nie zagrażam"

Mężczyzna, który wrócił z Włoch i jego żona byli pierwszymi pacjentami szpitala zakaźnego w Raciborzu. Po dwóch tygodniach wrócili do domu. Szpital opuściło też troje młodych pacjentów w Łodzi i kobieta z Ostródy, która podróżowała autobusem z polskim "pacjentem zero".

Najbardziej znaną polską osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 jest 66-letni mieszkaniec Cybinki w Lubuskiem. Był naszym "pacjentem zero", pierwszym, u którego wykryto koronawirusa i pierwszym wyzdrowiałym.

Zielona Góra: Pierwszy pacjent zakażony koronawirusem opuścił szpital 20.03. | Pierwszy pacjent, u którego w Polsce potwierdzono koronawirusa, według lekarzy jest już zdrowy. Kolejny test dał wynik negatywny. W piątek wyszedł do domu, w szpitalu spędził 16 dni.



Olsztyn: jechała z "pacjentem zero"

"Pacjent zero" zaraził się najprawdopodobniej w Niemczech, skąd wrócił do Polski autokarem. Był hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze 16 dni. 20 marca wyszedł do domu po dwóch testach z wynikiem negatywnym.

Służby docierały do wszystkich pasażerów tego autokaru. 43-latka, która była wśród nich i okazała się zakażona, 6 marca trafiła do szpitala w Ostródzie. Opuściła go wczoraj, nie ma objawów choroby COVID-19, ale będzie pozostawać w kwarantannie domowej, aż drugi test da wynik negatywny.

Racibórz: zdrowieją 60-latkowie

Kolejne dobre wieści płyną z Raciborza. W środę z tamtejszego szpitala zakaźnego wyszli jego pierwsi pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. To małżeństwo z Rybnika. Mężczyzna na przełomie lutego i marca wrócił z Włoch i zaraził żonę. Podobnie jak pacjentka z Ostródy, czekają w izolacji na wynik drugiego testu.

- Z informacji, które otrzymywaliśmy ze szpitala, pacjenci przez cały okres hospitalizacji byli w dobrym stanie. Teraz badania próbek wykazały wyniki ujemne, a to znaczy, że organizmy pokonały wirusa. To dobra wiadomość – przekazuje wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

To wiadomość pocieszająca zwłaszcza dla osób z grupy ryzyka z powodu wieku - ozdrowiały pacjent z Raciborza ma 66 lat. Tak jak nasz "pacjent zero" oraz wyleczony z COVID-19 mężczyzna z Wrocławia, o którym pisaliśmy wczoraj. 66-letni wrocławianin hospitalizowany był rekordowo krótko - 12 dni.

Łódź: już nikomu nie zagrażam

- Dobra wiadomość dla województwa łódzkiego. Mamy trzy osoby, które wyzdrowiały, trzy osoby, których testy dały wynik ujemny, nie wymajają dalszej hospitalizacji - informuje Dagmara Zalewska, rzeczniczka wojewody łódzkiego.

To dwie młode kobiety i młody mężczyzna. Są w domu i - jak dodaje Zalewska - pozostają w kontakcie medycznym. - Jeśli będą mieli jakiekolwiek objawy, które je zaniepokoją, to mogą je zgłaszać - mówi rzeczniczka.

Z mężczyzną rozmawiała dziennikarka Radia Łódź Agata Gwizdała. Według informacji rozgłośni, pacjent ma 33 lata i był w szpitalu od 12 do 24 marca. - To było silniejsze przeziębienie. Dzień przed zgłoszeniem zanotowałem drastyczne i szybkie pogorszenie stanu zdrowia. Zaczął mi się nasilać kaszel, czułem się z godziny na godzinę coraz gorzej, pojawił się stan podgorączkowy, a potem gorączka. Postanowiłem wybrać się do szpitala - opowiedział w radiu mężczyzna.

Przez dwa tygodnie leczenia przebywał w całkowitej izolacji. - Ciągle byłem w tym samym pokoju - powiedział. A jego bliscy czekali na niego w kwarantannie domowej.

- Generalnie ja też już nikomu nie zagrażam. Otrzymałem zwolnienie po hospitalizacji, natomiast mogłem bez problemu wrócić do domu. W razie czego otrzymałem numer kontaktowy, gdyby się okazało, że dzieje się coś niedobrego.

Cieszyn: cała rodzina w szpitalu, tata już wyszedł

Wczoraj informowaliśmy o pierwszym wyzdrowiałym pacjencie w szpitalu śląskim w Cieszynie. Mężczyzna w wieku ponad 40 lat był również pierwszym pacjentem z koronawirusem w tej placówce. Zdrowiał ponad dwa tygodnie. Nadal hospitalizowane są jego żona i ośmioletnia córka, które też zostały zakażone. Czekają na wyniki testu. Cała rodzina od początku była w dobrym stanie zdrowia.

