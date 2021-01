Użyli granatów hukowych, gazu i pałek, padły strzały ostrzegawcze. Interwencja policji w otwartym klubie

"Wdarli się do lokalu"

"Według relacji uczestników wydarzenia w mediach społecznościowych policja miała wewnątrz lokalu użyć gazu. Funkcjonariusze mieli też użyć pałek wobec ludzi na zewnątrz. Mundurowi stworzyli kordon i nie wpuszczali nikogo do środka. Doszło do starć z tłumem. Przed pierwszą w nocy w stronę funkcjonariuszy poleciały butelki. Policja rozgoniła zbiegowisko. Użyto rac hukowych" – podał portal rybnik.dlawas.info.

Po drugiej w nocy – jak informuje portal – "pierwszej wypowiedzi udzieliła właścicielka klubu w relacji na stronie lokalu, która stwierdziła, że policja wdarła się do lokalu bez podania podstawy prawnej, bez nakazu i zaczęła straszyć ludzi. Według właścicielki, użyto gazu wewnątrz lokalu, a na zewnątrz granatów hukowych".

Z kolei z relacji świadków cytowanych przez portal rybnik.com.pl wynika, że "policja weszła do klubu i miała zakończyć zabawę. Zrobiło się zamieszanie, ludzie zaczęli się tratować. Pani z megafonem dostała gazem pieprzowym i została sprowadzona do parteru" – powiedział świadek, cytowany przez rybnicki portal.

Policja: użyliśmy gazu, pałek i granatów hukowych, padły strzały ostrzegawcze

Jak sprawę komentuje policja? "W asyście policjantów osoby, które były w środku, opuściły klub. Funkcjonariusze wylegitymowali 213 uczestników wydarzenia i zatrzymali trzy osoby, które w trakcie interwencji naruszyły nietykalność cielesną policjantów - czytamy w komunikacie śląskiej policji. Z informacji wynika, że część z uczestników imprezy nie przestrzegała obowiązku zakrywania nosa i ust. Z kolei inni spożywali alkohol w miejscu objętych zakazem i próbowali wprowadzić interweniujących policjantów w błąd, podając fałszywe dane osobowe. To jednak - jak relacjonuje policja - nie był koniec. "Po opuszczeniu lokalu uczestnicy byli agresywni i atakowali mundurowych niebezpiecznymi przedmiotami. Policjanci podawali komunikaty wzywające do rozejścia się" - przekazuje policja. W końcu w ruch poszły miotacze gazu, policyjne pałki i granaty hukowe. Funkcjonariusze oddali także strzały ostrzegawcze. Rannych zostało dwóch policjantów, a uszkodzeniu uległy dwa radiowozy. W akcji udział wzięło niemal 150 funkcjonariuszy.

We Wrocławiu policja nie pozwoliła na otwarcie

Imprezy próbowano zorganizować też w klubach mieszczących się we wrocławskim Pasażu Niepolda.

- Policjanci udzielali asysty pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami wobec właścicieli mieszczących się w rejonie pasażu klubów - informuje Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji. I dodaje, że wylegitymowano kilkanaście osób, które znajdowały się przed wejściem do lokali, a nie stosowały się do obowiązku zasłaniania twarzy i nie zachowywały dystansu społecznego. - Wobec nich prowadzone są czynności wyjaśniające w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu wykroczeń. Na niektóre, naruszające przepisy, osoby nałożone zostały grzywny - przekazuje Dutkowiak.