Od poniedziałku Czechy otwierają granice. Dla mieszkańców Śląska "wstęp tylko w uzasadnionych przypadkach"

Polska znalazła się w grupie "państw zielonych", do których od poniedziałku Czesi będą mogli pojechać bez żadnych ograniczeń, a przy powrocie nie będą od nich wymagane ani testy ani kwarantanna. Także Polacy będą mogli podróżować do Czech bez ograniczeń. Z jednym wyjątkiem - mieszkańców Śląska. Czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek, że województwo śląskie w Polsce zostało uznane za obszar o wysokim zagrożeniu epidemicznym. Widać to na mapie opublikowanej między innymi przez czeski resort zdrowia, gdzie województwo śląskie, w przeciwieństwie do reszty naszego kraju, oznaczono kolorem czerwonym.