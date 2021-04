Mniej zakażonych na Śląsku, ale przybyło pacjentów w szpitalach. W województwie zaszczepiono 717 tysięcy osób

Mniej miejsc w szpitalach

Trwa relokacja pacjentów

Kontynuowano rozpoczętą przed kilkoma dniami relokację pacjentów z COVID-19 do szpitali poza regionem. Najczęściej dotyczy to chorych, którzy trafili do szpitali w pobliżu granic województwa. Po triażu są oni przewożeni do wybranych szpitali, głównie w województwach ościennych, gdzie jest większa dostępność miejsc na oddziałach covidowych. Łącznie poza region relokowano dotąd około 140 pacjentów z województwa. śląskiego. Głownie karetkami naziemnymi. Dwóch przetransportowano śmigłowcami.