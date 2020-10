W Katowicach szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 powstanie w centrum kongresowym

Informację potwierdziły w środę służby wojewody śląskiego. Przystosowanie obiektu do tego celu ma zająć od kilku do kilkunastu dni. Budynek pomieści około 500 łóżek, w tym stanowiska do intensywnej terapii.

Spodek też jest brany pod uwagę

Zlokalizowane w centrum Katowic MCK, gdzie zorganizowano między innymi szczyt klimatyczny ONZ i gdzie co roku odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, to jeden z największych obiektów konferencyjnych w Polsce, połączony funkcjonalnie z pobliską halą widowiskowo-sportową Spodek. Na razie nie przewiduje się, by również Spodek był wykorzystany do celów szpitalnych, choć nie jest to wykluczone, gdyby powstała taka potrzeba.