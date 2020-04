Podwoziła sąsiada do sklepu po alkohol, sama była pijana. Sypią się mandaty za łamanie zakazów

We cztery siedziały w aucie bez celu

Nowe zasady bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 nałożyły na Polaków ograniczenia, a policjanci muszą strzec ich przestrzegania. Nie można poruszać się swobodnie, poza wyjściem do pracy, czy w celu załatwienia niezbędnych spraw życia codziennego, nie wolno korzystać z parków, skwerów, placów zabaw, lasów, a osoby do 18. roku życia mogą wyjść z domu wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.

Od złej odległości do policyjnej celi

W poniedziałek usłyszeli zarzuty zmuszania przemocą lub groźbą funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, za co grozi im do 3 lat więzienia. Ponadto mężczyźni odpowiedzą za szereg wykroczeń związanych z używaniem słów nieprzyzwoitych oraz uniemożliwienia lub utrudniania wykonania czynności służbowych, za co grozi im kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. O sprawie zostanie także powiadomiony powiatowy inspektor sanitarny.