Pomogli ogrodnikom i kupili od nich 20 tysięcy bratków. Teraz w mieście "cieszą oko i dają nadzieję"

Bratki to pierwsze kwiaty, sprzedawane na wiosnę. Lublinieccy ogrodnicy wyhodowali ich prawie 300 tysięcy. A targi i giełdy pozamykane z powodu epidemii. Poza tym ludzie prędzej kupią teraz chleb i masło, niż bratka. Władze Lublińca przyszły swoim ogrodnikom z pomocą - wykupiły od każdego po kilka tysięcy kwiatów. Żółte, fioletowo-niebieskie, niebieskie, bordowe, żółte z promieniami rosną teraz na każdym skwerze miasta.

Kwiaty są teraz na końcu listy potrzeb

- Bratka kupujemy w październiku, przez całą zimę podlewamy. Trzeba go opryskiwać przed chorobami, dbać o niego, jak przychodzi przymrozek. To jest praca 24 godziny na dobę - opowiada Mzyk.

Mzyk: - Bratowa zaczęła sprzedawać bratki po znajomych i nagłośniła sytuację, doszło to do urzędu miasta, wiceburmistrz poszła nam na rękę i wspomogła nasze ogrodnictwa. Zaoferowała, że od każdego z ogrodników weźmie miasto 3600 sztuk bratka na obsadę Lublińca. To bardzo duża pomoc, będą pieniądze na opłaty.