Lekarka po ciężkim przejściu COVID-19: będę się szczepić, kiedy tylko będzie to możliwe

Leczyła zakażonych. Potem sama zachorowała. Długi czas spędziła w szpitalu jako pacjentka. Dotąd się rehabilituje. Dzisiaj prof. Karolina Sieroń zachęca do szczepień.

Śląska Izba Lekarska i Śląski Uniwersytet Medyczny rozpoczęły akcję edukacyjno-informacyjną, której celem jest promocja masowych szczepień przeciw COVID-19 w regionie. Hasłem projektu jest: "COVID ZABIJA – ZASZCZEP SIĘ". Do kampanii zaproszono ambasadorów - osoby różnych profesji, w różnym wieku, o znanych w regionie twarzach i nazwiskach, budzących zaufanie i wiarygodność. Ambasadorzy w krótkich wypowiedziach zachęcają do szczepień przeciw COVID-19, dając świadectwo swojej społecznej odpowiedzialności.

Jedną z ambasadorek jest profesor Karolina Sieroń, kierownik oddziału covidowego w szpitalu MSWiA w Katowicach. Najpierw jako lekarka spędziła 21 dni w miesiącu na 24-godzinnych dyżurach, potem - w listopadzie kilka tygodni jako pacjentka chora na COVID-19. Wciąż dochodzi do siebie. - Wywalczyłam życie, a właściwie mogę powiedzieć, że dostałam nowe życie. Dlatego, że stan, w którym byłam - i to w sumie nie krótko, bo przez kilka dni - był stanem bardzo ciężkim. Wręcz w wypisie mam informację: krytycznie ciężki przebieg COVID-19 - mówiła Sieroń na antenie TVN24 po powrocie do domu.

Dzisiaj profesorka mówi: - Nie jestem ozdrowieńcem. Przebieg choroby w moim przypadku był dramatyczny cieszę się bardzo, że przeżyłam i że jestem i mogę mówić i nakłaniać do tego, właściwie prosić o to, żeby wszyscy się zaszczepili, ci którzy mogą. Ja będę się szczepić wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe ze względów zdrowotnych.

Najwięcej wątpiących jest wśród młodych

Organizatorzy akcji piszą: "Dzięki wysiłkom naukowców mamy dziś do dyspozycji skuteczną broń, która uratuje nasze życie i zdrowie. To szczepionka. Chcemy wspólnym działaniem przekonać do szczepień nieprzekonanych. Najnowsze badania mówią, że ponad 47 proc. Polaków nie chce się szczepić, bo obawia się działań niepożądanych lub nie wierzy w skuteczność szczepionki. Nasz przekaz kierujemy do tych, którzy z różnych powodów wahają się. Najwięcej wątpiących jest wśród młodych ludzi. Decyzja o zaszczepieniu się będzie najlepszym prezentem na 2021 rok dla ich najbliższych: rodziców, dziadków, ale także dla nich samych. W wojnie z niewidzialnym wrogiem nie możemy pozostawać obojętni. Teraz, dzięki szczepionce, mamy szansę tę walkę – dotąd nierówną – wygrać."

Autor:mag

Źródło: TVN 24 Katowice