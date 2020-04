Wrócił z Niemiec, rodzina go nie przyjęła. Siedem godzin policjanci szukali miejsca do kwarantanny

43-latek wrócił z Niemiec i zgodnie z rozporządzeniem powinien odbyć kwarantannę. Gdy rodzina odmówiła mu przyjęcia do swoich domów, zwrócił się o pomoc do policji. Z kolei policjanci poprosili sanepid o wskazanie miejsca, gdzie mężczyzna może mieszkać przez dwa tygodnie. Szukali takiego miejsca siedem godzin i musieli przebyć ponad 250 kilometrów w obie strony.

- Mężczyzna, jak sam przyznał, z wielką nadzieją przekazywał służbom granicznym adres rodziny w Koziegłowach, ale gdy do nich przyjechał, krewni odmówili jego przyjęcia. Pozostali bliscy również nie chcieli, aby 43-latek przyjechał do nich na kwarantannę. Pozostał zupełnie sam z podróżnymi walizkami. Bezsilny i zrezygnowany poprosił o pomoc policjantów - relacjonuje policja w Myszkowie.

- Członkowie rodziny odmówili w obawie o własne zdrowie - dodaje Barbara Poznańska, rzeczniczka policji w Myszkowie. Jak podkreśla, to są trudne decyzje i nikogo nie należy za to potępiać.

Policja wysłała do 43-latka patrol z Koziegłów i rozpoczęły się, trwające aż siedem godzin, poszukiwania miejsca do kwarantanny.

Koziegłowy - Szczyrk

Jak mówi Barbara Poznańska, policjanci zadzwonili do najbliższego sanepidu. Ten jednak odesłał ich do innej stacji. Ta znów do kolejnej.