"Prosimy górników o pozostanie w domach z rodzinami". Kopalnia wstrzymuje wydobycie

Trwa pobieranie wymazów do testów przesiewowych na obecność koronawirusa od górników, którzy nie mają objawów choroby. Akcja zaczęła się w czwartek, znane są wyniki badań z tego dnia. Na tysiąc przebadanych górników zakażonych okazało się 108.

Węglokoks, właściciel kopalni Bobrek w Bytomiu, poprosił dzisiaj górników, by zostali w domach. Kopalnia wstrzymała wydobycie.

Jak poinformował rzecznik Węglokoksu, do którego należy kopalnia, Jarosław Latacz, przerwa w produkcji węgla potrwa co najmniej do czwartku. Władze spółki nie wykluczają przedłużenia przestoju, jeżeli będzie taka potrzeba.