Mimo kwarantanny poszła do pracy. Jest lekarką, test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny

- W rozmowie telefonicznej policjanci ustalili, że wykonująca zawód lekarza kobieta znajduje się w gabinecie lekarskim na terenie szpitala w Knurowie, gdzie przyjmuje pacjentów. Policjanci pouczyli kobietę, że łamie prawo i polecili natychmiastowe przerwanie pracy oraz powrót do domu celem kontynuowania kwarantanny. Rozmówczyni zastosowała się do polecenia – informuje Marek Słomski, rzecznik policji w Gliwicach.

"Jak jest ktoś objęty kwarantanną, to nie powinien ruszać tyłka z domu"

Test dał wynik pozytywny

Służby sanitarne ustalają teraz, kto miał kontakt z lekarką, i docierają do tych osób. Policjanci prowadzą czynności dotyczące złamania przepisów Kodeksu wykroczeń, a wydział kryminalny gliwickiej komendy zebrał też materiały w sprawie popełnienia przestępstwa. - Akta z zabezpieczonymi dowodami, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa, przesłano do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód – wskazał rzecznik policji.

"Zakażona prawdopodobnie od pacjenta"

Szpital w Knurowie informował o zakażonej lekarce we wtorek na Facebooku.

I dalej: "Pani Doktor, której życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia przebywa obecnie na kwarantannie. Jesteśmy z nią w stałym kontakcie telefonicznym. Czuje się ona dobrze i nie ma żadnych objawów infekcji koronawirusem. Pacjenci i personel, którzy mieli bezpośredni kontakt z Panią doktor zostali zgłoszeni do Sanepidu i poddani są kwarantannie do 29 marca 2020 roku".