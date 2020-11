Ratownicy górniczy będą pracować w szpitalu tymczasowym. "Przeszkoleni pielęgniarsko, odporni psychicznie"

Sztab wojewody śląskiego zwrócił się do spółek węglowych z pytaniem, czy mogą oddelegować ratowników górniczych do pracy w szpitalu tymczasowym, który na dniach powinien zostać otwarty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Podobne pytanie kierowali do spółek dyrektorzy innych szpitali.

Będą przez tydzień skoszarowani w hotelu

- Żeby być ratownikiem górniczym, to trzeba mieć powołanie. To są ludzie, którzy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach, jak są akcje. Muszą się cechować odpowiednią odpornością fizyczną i psychiczną - podkreśla wiceprezes JSW. - Oni są przygotowani, by wspierać medyków w pełnym zakresie, jak i pomocy pierwszej i tych działań operacyjnych, które będą niezbędne do prowadzenia, ze wszystkimi chorymi w różnym stanie zdrowia.