Potrzeba 600 medyków, zgłosiło się 140. Za trzy tygodnie ma działać szpital tymczasowy na Śląsku

- To, co będzie w tym szpitalu najważniejsze, to kapitał ludzki, kapitał medyczny. Oprócz wsparcia ze strony pana dyrektora, będziemy poszukiwali chętnych osób do wsparcia tego projektu. Została założona strona internetowa na której poszukujemy chętnych do pomocy. Przystępujemy do pracy, tak aby za trzy tygodnie móc przyjąć pacjentów - powiedział wojewoda.