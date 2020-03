Dwa przypadki koronawirusa w Cieszynie. Miasto zamyka wszystkie szkoły podstawowe

Władze Cieszyna zawiesiły we wtorek rano zajęcia w dwóch szkołach podstawowych i jednym liceum "w związku z podejrzeniem kontaktu z osobą będącą nosicielem koronawirusa". Po godzinie 14, gdy minister Łukasz Szumowski potwierdził dwa przypadki zakażenia w tym mieście, zapadła decyzja o zamknięciu do piątku wszystkich szkół podstawowych.

"Na oddziale zakaźnym szpitala śląskiego w Cieszynie przebywa mężczyzna, który powrócił z terenu Niemiec i który po powrocie do domu telefonicznie zgłosił się do sanepidu. Stan hospitalizowanego mieszkańca jest dobry. Zgodnie z procedurami kwarantanną domową pod ścisłym nadzorem sanitarnym objęte zostały natychmiast osoby z najbliższego otoczenia, z którymi miał kontakt. Zostały od nich też pobrane próbki, z których jedna, należąca do mieszkanki miasta, również wykazała wynik dodatni. Pacjentka jest także w stanie dobrym" - poinformował wojewoda.