Zmarła najstarsza pensjonariuszka DPS, są kolejne chore. "Opiekunka z żelaza" od dawna nie widziała swoich dzieci

Po pięciu dniach od wykrycia koronawirusa u pensjonariuszki domu pomocy społecznej przebadano wszystkie 28 podopiecznych i dwie opiekunki. 17 zakażonych kobiet przewieziono do szpitali. Pozostałe miały być zdrowe. Po kilku dniach dwie zaczęły kaszleć i gorączkować. Też są chore. - Brakuje nam rąk do pracy - przyznaje dyrektor.

To filia DPS w Lublińcu dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Została ewakuowana w zeszły czwartek po pięciu dniach od wykrycia koronawirusa u pierwszej pensjonariuszki. Wirus zdążył zarazić kolejne kobiety.

Przebadano wszystkie 28 podopieczne i dwie opiekunki. Zakażonych okazało się 17 kobiet, w tym najstarsza 82-letnia pensjonariuszka, a także pielęgniarka. Przewieziono je do szpitali, a pozostałe panie wraz z opiekunami przeniesiono na kwarantannę do gminnego ośrodka sportu i rekreacji. Budynek DPS mogło zdezynfekować wojsko. Wciąż jest pusty.

Dodaje, że wszystkie kobiety mają być jeszcze raz pilnie przebadane. Ale do dzisiaj nie pobrano im wymazów.

Opiekunka z żelaza i dwaj panowie wolontariusze

Złą sytuację w DPS w Koszęcinie nagłośniły media w zeszłą środę. Po wykryciu koronawirusa u jednej z pensjonariuszek, przez pięć dni pozostałymi kobietami zajmowały się dwie opiekunki. Zostały zamknięte razem na kwarantannie. Resztę personelu dwutygodniowa izolacja zastała we własnych domach. Nie mogły wymienić koleżanek.

To trudna praca. Jak powiedział nam dyrektor Szendzielorz, podopieczne mają od 60 do 80 lat, cierpią na choroby związane ze starością, alzheimera, demencję, a także schizofrenię. Personel nie tylko musi przygotować posiłki i sprzątać. Pensjonariuszki wymagają pomocy przy higienie osobistej, muszą być doglądane 24 godziny na dobę.

Nie zobaczyła ich do dzisiaj. Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska powiedziała nam, że opiekunka trafiła do szpitala z powodu ogólnie złego stanu zdrowia. Ale dyrektor Szendzielorz twierdzi, że to niezgodne z prawdą.