"W ostatnich miesiącach mamy najwięcej zgonów w powojennej historii Katowic"

Liczba urodzeń zarejestrowanych w tym roku w Katowicach jest dwa razy niższa niż liczba zgonów, których było o ponad tysiąc więcej niż w analogicznym okresie w 2020 roku. - Gdy się słucha tych ludzi, którzy opowiadają historie zmarłych, to się serce ściska - opowiada kierownik katowickiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Jest to spowodowane także obecnością szpitala tymczasowego w stolicy województwa śląskiego. Pacjenci trafiają tam z całego regionu i jeśli ich leczenie nie odniesie skutku, zgodnie z przepisami zgon rejestrowany jest w gminie, w której doszło do śmierci.

W zeszłym roku liczba zgonów, zarejestrowanych w Katowicach od 1 stycznia do 21 kwietnia wynosiła 1551. W tym roku w tym samym okresie wynosi 2579. Czyli jest o 1028 wyższa.

"Historie ściskają za serce"

Z powodu tej statystyki USC musiał przenieść wydział zajmujący się zgonami do budynku pałacowego, tam gdzie wcześniej odbywały się tylko śluby, i oddelegować tam dodatkowo dwóch pracowników. Pracują dłużej o dwie godziny, także w soboty. Najdłuższe kolejki ludzi, którzy stracili bliskich, ustawiają się w poniedziałki od samego rana.

- Gdy słucha się tych ludzi, którzy opowiadają historie bliskich, to ściska za serce - opowiada kierownik USC.

Najdłuższe kolejki do rejestracji zgonów ustawiają się w poniedziałki

Urzędnicy przyjmują to ze smutkiem i niepokojem. Zwłaszcza, jeśli liczbę zgonów porówna się z liczbą urodzeń. Chociaż ta druga utrzymuje się na tym samym poziomie, to jest dwa razy niższa niż liczba zgonów, co, jak mówi Kańtor, jest nienaturalne. - W ostatnich latach mieliśmy więcej urodzeń niż zgonów - mówi.