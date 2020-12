Są zakażeni koronawirusem, uciekli ze szpitala

- Trop zaprowadził kryminalnych do mieszkania, w którym 72-latek był zameldowany. W mieszkaniu jednak panowała cisza, światła były zgaszone, a na pukanie do drzwi nikt nie odpowiadał. Policjanci nie dali się jednak zwieść. Wezwali do pomocy strażaków, którzy najpierw sprawdzili pomieszczenia przez okno na trzecim piętrze, a następnie wyważyli drzwi do mieszkania – mówi podkom. Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.