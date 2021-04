Tłumy motocyklistów na jasnogórskich błoniach

Rzecznik prasowy Jasnej Góry oraz organizatorzy zjazdu przekonują z kolei, że apelowali do przybyłych o stosowanie się do reżimu sanitarnego. Były również wywieszane plakaty przypominające o obowiązujących obostrzeniach.

- My na Jasnej Górze z kolei zatroszczyliśmy się o to, by wszystkie obostrzenia sanitarne zostały zachowane. Pielgrzymi są dosyć zdyscyplinowani, widzimy, że noszą maseczki, zachowują na placu w trakcie mszy świętej dystans społeczny. Widzimy także to, że korzystają z rozłożonych na Jasnej Górze punktów odkażania rąk, dlatego cieszymy się bardzo z tej odpowiedzialności - dodał.