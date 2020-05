Trwa ewakuacja pensjonariuszy centrum opieki w Czernichowie. "Personel w większości opuścił ośrodek"

Trwa ewakuacja części pensjonariuszy Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie. W placówce zabrakło personelu, który mógłby zajmować się chorymi. Na razie wytypowano 24 osoby, które w pierwszej kolejności mogłyby zostać ewakuowane, 14 z nich już zostało przewiezionych do szpitali. Centrum jest objęte kwarantanną od 12 kwietnia.

Jak informuje Zintegrowana Służba Ratownicza, która od dwóch tygodni zajmowała się działaniami w ośrodku, miniona doba była "jedną z najtrudniejszych" dla ratowników. "Doszło do sytuacji, gdzie personel placówki, po kilku tygodniach pracy w izolacji w większości opuścił ośrodek" - podaje ZSR. Na miejscu, jak wylicza ZSR, zostało 10 jej członków, dwóch pracowników ośrodka i pięć osób z personelu dodatkowego.

"W związku z tym, że doszło do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pensjonariuszy i personelu, zwróciliśmy się z prośbą do wojewody o ewakuację placówki lub wsparcie działań personelem zewnętrznym. Sami również dokonaliśmy przegrupowania i zwolnienia z ośrodka części personelu Zintegrowanej Służby Ratowniczej" – podają przedstawiciele ZSR.

Do placówki skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego i jeden Zespół Ratownictwa Medycznego z Żywca. Ich zadaniem było wytypowanie osób, które w pierwszej kolejności mogłyby opuścić ośrodek. Jak informuje ZSR, w ten sposób wytypowano 24 osoby, które w pierwszej kolejności mogłyby zostać ewakuowane.

Pierwsi ewakuowani

Do godziny 6:00 rano w piątek ewakuowano 14 osób, kolejne czekają na transport. "Do wsparcia placówki, najprawdopodobniej zostanie zadysponowany personel medyczny z wojska" – zapowiada ZSR, która zakończyła już swoje działania w Czernichowie.

Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego, poinformowała w rozmowie telefonicznej, że w piątek do ośrodka w Czernichowie powinny się stawić osoby (w tym pielęgniarki), które zaopiekują się pensjonariuszami. Zapowiedziała też, że więcej informacji będzie mogła udzielić po godzinie 10, po posiedzeniu sztabu kryzysowego.

Koronawirus w centrum opieki

Koronawirus w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji "Ad-Finem" w Czernichowie pojawił się wraz z dwojgiem pracowników, w tym z opiekunem, który miał kontakt m.in. z pacjentami. W centrum przebywa jeszcze ok. 150 osób, przeważnie są to osoby starsze, m.in. na oddziale medycyny paliatywnej. 12 kwietnia wieczorem wprowadzono tam kwarantannę. Trzy dni później rozpoczęto pobieranie wymazów do badań na obecność koronawirusa.