Kilkoro pensjonariuszy wzięły rodziny. Resztę wywieźli do innych placówek i oddziałów psychiatrycznych

Druga wywózka

Przeprowadzkę zarządził wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Powód: - Właścicielom obiektu do wczoraj nie udało się zabezpieczyć lekarzy, pielęgniarek czy opiekunów dla swoich mieszkańców - informuje Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego.

Część została przewieziona do innego prywatnego ośrodka właścicieli czernichowskiego Centrum Opieki Długoterminowej. Inni do Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku-Białej, ośrodków opieki zdrowotnej w Żywcu i Rokitnie, zakładu opiekuńczo-leczniczego w Rajczy oraz do szpitali: w Częstochowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Czeladzi i Sosnowcu. Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska dodaje, że chodzi o szpitalne oddziały psychiatryczne.