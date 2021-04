COVID-19 mają za sobą, teraz rehabilitacja. "Przez pokój muszę dwa, trzy razy przejść z chodzikiem"

Przez placówkę przeszło pięciuset chorych na COVID-19

Zdążyli już wypracować procedury dla pacjentów pocovidowych. - Nasze indywidualne podejście pokazuje, że pacjenci szybciej dochodzą do zdrowia i dużo szybciej odzyskują energię, dużo szybciej potrafią wrócić do aktywności zawodowych - mówi Komar. Dyrektor zna ten problem z autopsji, ponieważ sam przeszedł COVID-19 i poddał się rehabilitacji. - I z dnia na dzień faktycznie widziałem postępy - zapewnia.

Trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego

Poza 50 łóżkami GCR zamierza uruchomić rehabilitację dziennego ośrodka rehabilitacyjnego – w poradniach. - Chcielibyśmy też rehabilitować pacjentów w ich domach. Jeśli stan zdrowia nie pozwoli, by do nas trafiali, będą ich odwiedzały nasze zespoły. Na razie mamy jeden taki zespół, jeśli będzie taka konieczność, zostaną powołane kolejne. Będzie to kompleksowe podejście do rehabilitacji. Nasz ośrodek słynie z rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, narządu ruchu. Teraz włączamy do tego aspekty oddechowe – powiedział Komar.