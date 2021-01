Restauracja przyjmuje gości. "To jedyna możliwość ratunku"

Restauracja "U trzech braci" w Cieszynie w piątek wróciła do działalności, jak przed pandemią COVID-19. Obsługuje gości w środku. Jej właściciel Tomasz Kwiek twierdzi, że nie łamie prawa, a stosowanie się do obostrzeń może doprowadzić do zamknięcia lokalu i zwolnienia pracowników. Jak wyliczył w ciągu minionego weekendu, kiedy lokal funkcjonował na sto procent, miał obroty na poziomie dwóch tygodni.