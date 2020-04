Pan Zygmunt, lat 91 już zdrowieje. Pani Alina, lat 102 nie zaraziła się. Koronawirusa ma prawie połowa pensjonariuszy

Pan Zygmunt pierwszy złapał koronawirusa i wygrywa z nim. Ma 91 lat i niebawem może wrócić do swojego domu pomocy społecznej. Sześciu kolejnych pensjonariuszy trafiło do szpitala. Koronawirusa ma 51 pensjonariuszy. Najstarsza pani Alina obroniła się przed nim. Ma 102 lata.

15 kwietnia pielęgniarki z Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu pobrały próbki do badań na obecność koronawirusa od wszystkich 122 pensjonariuszy i 19 osób personelu. Pierwsze wyniki nadeszły następnego dnia wieczorem.

Sześcioro pensjonariuszy, którzy byli w złym stanie zdrowia, trafiło do szpitali zakaźnych w Tychach i Raciborzu.

- Pozostali będą izolowani od siebie: chorzy od zdrowych - mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka urzędu miejskiego w Bytomiu. Pod uwagę brane są różne scenariusze, w tym przenoszenie pensjonariuszy do innych budynków.

Wirus przyszedł ze szpitala?

Dyrektorka placówki Jolanta Lesiczka twierdzi, że wraz z panem Zygmuntem, który w połowie marca musiał wyjść do szpitala wojewódzkiego w Bytomiu. 91-latek miał pilną operację wszczepienia endoprotezy. Potem okazało się, że koronawirus sparaliżował szpitalny oddział ortopedyczny, na którym leżał tydzień.

Wrócił do domu 23 marca i profilaktycznie został objęty kwarantanną. Przebywał w pokoju sam, a opiekunowie wchodzili do niego w odzieży ochronnej. Po pięciu dniach zaczął gorączkować i trafił do szpitala zakaźnego w Tychach. Mimo wieku i przejścia trudnej operacji znosił zakażenie dobrze.