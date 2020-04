Wracali z imprezy, utknęli w windzie. Do bloku przyjechali policjanci i strażacy w kombinezonach

Do interwencji doszło w środę po godzinie 22 w bloku przy ulicy Sterniczej w Bielsku-Białej.

Z informacji policji wynikało, że tak właśnie miało być w tym przypadku. Dlatego do bloku, prócz strażaków pojechali policjanci i wszyscy byli w odzieży ochronnej.

Mimo to policjanci sporządzili wniosek do sanepidu o ukaranie wszystkich uczestników imprezy, bo w ich ocenie cel spotkania był czysto towarzyski, co nie jest ważną potrzebą życiową i złamali w ten sposób przepisy o zwalczaniu epidemii.