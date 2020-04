Grają koncerty na balkonie. Sąsiedzi są zachwyceni. "Bijemy brawa i mocno kibicujemy"

Skrzypek Jakub Łysik i wiolonczelistka Paulina Grondys, instrumentaliści z Filharmonii Śląskiej w czasie pandemii COVID-19 umilają czas sąsiadom grając koncerty na balkonie. Publiczność jest coraz większa.

- Gramy w orkiestrze kameralnej, to jeden z trzech zespołów filharmonii – mówi Paulina Grondys.. - Zobaczyliśmy w telewizji takie wyjścia artystyczne na balkonach, szczególnie we Włoszech. Pomyśleliśmy, czemu nie? Mamy balkon, możemy spróbować. Tym bardziej, że siedzimy w domu, a fajnie by było zrobić coś ciekawego dla ludzi mieszkających obok. Dla sąsiadów, dla których też ten czas jest trudny.

Chcieli umilić koncertem czas sąsiadom, ale realizacja planów się opóźniała.

-Początkowo krzyżowała je pogoda. Było albo wietrznie, albo temperatura była niska, co dla naszych instrumentów drewnianych jest niełatwym wyzwaniem. Mieliśmy też troszkę tremy – opowiada. - Nie wiedzieliśmy, jak zostaniemy przyjęci, ale w końcu odważyliśmy się. To był Wielki Poniedziałek. Wyszliśmy na balkon po raz pierwszy. Okazało się, że sąsiedzi dopisali i było naprawdę bardzo miło.

Chwyciło, publiczność zachwycona

Reakcje były na tyle motywujące, żeby wyjść po raz kolejny i kolejny. Koncertów było już pięć.

- Mieliśmy nadzieję, że ktoś będzie zainteresowany, ale nie wiedzieliśmy, że to będzie aż tyle osób i że ten odbiór będzie tak przychylny. Troszeczkę pobawiliśmy się w aranżacje. Wspólnie dobieraliśmy repertuar, ale mieliśmy dwa zamówienia szczególne od naszego sąsiada – dodaje Paulina Grondys.

- Mieliśmy dobre myśli co do odbioru. Życzliwość i przyjęcie naszych występów w tak żywiołowy sposób na pewno przeszła jednak nasze oczekiwania – mówi z kolei Jakub Łysik. - My w filharmonii pracujemy teraz zdalnie. Otrzymujemy materiały do nagrania i przygotowania. To niesamowite, że w dzisiejszych czasach kompozytorzy tworząc utwór opierają się na opinii społeczności facebookowej. Jest właśnie taki projekt filharmonii . Zachęcamy do wejścia, można głosować i decydować, w którą stronę dana kompozycja będzie szła - dodaje.

Sąsiedzi kibicują i chcą więcej

- To bardzo fajna inicjatywa, która scala sąsiadów - mówi pan Przemek. - Zagrali również utwory na życzenie. Sami je zaaranżowali, no i wszyscy tutaj je wspólnie usłyszeliśmy. Publiczność jest coraz większa. Myślę, że to jeszcze potrwa trochę. Po skończonej kwarantannie, to może tu być nawet za mały plac.

- Bijemy brawa. Mocno im kibicujemy i dziękujemy za tak wspaniałą inicjatywę – dodaje pani Żaneta, która ostatniego koncertu słuchał z synkiem na rękach.

